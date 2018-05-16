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واشنطن: التخطيط لقمة ترامب وكيم لا يزال جاريا

هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 2:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 2:54 ص
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن التخطيط للقمة المزمع عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، لا يزال ساريا.

يأتي ذلك بعد أن هددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المقرر عقدها في الثاني عشر من الشهر المقبل في سنغافورة، وذلك بسبب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء:" لا نزال نعمل ونمضي قدما في التخطيط للقاء الرئيس ترامب مع كيم يونج أون".

وأضاف نويرت أن التدريبات المشتركة بين الأمريكيين وكوريا الجنوبية، لا تمثل بأي حال من الأحوال، استفزازا " فهذه أمور نفعلها في كل أنحاء العالم".

وذكرت أن كيم يونج أون أعلن في وقت سابق أنه يتفهم أهمية التدريبات مع كوريا الجنوبية بالنسبة للولايات المتحدة.

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