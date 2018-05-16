حددت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود، جلسة 20 مايو الجاري، لنظر استشكال الإعلامي توفيق عكاشة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه عاما في قضية تزوير شهادة الدكتوراة.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة.

وألقت قوات الأمن بالجيزة، يوم الأحد الماضي، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة بمنطقة العجوزة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إنه تم إلقاء القبض على «عكاشة» أثناء استقلاله سيارة في منطقة العجوزة، موضحا أنه هارب من حكم بالحبس سنة بمدينة نصر لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.