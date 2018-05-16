حظر الأسلحة الكيماوية: من المرجح أن غاز الكلور قد استخدم بإدلب السورية فبراير الماضي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن غاز الكلورين قد استخدم في هجوم وقع بمحافظة إدلب السورية في فبراير الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان أوردته قناة «العربية الحدث»، أن «غاز الكلور ربما قد يكون قد استخدم في فبراير الماضي في مدينة سراقب التابعة لإدلب شمال غربي سوريا».

ولم تشر المنظمة إلى الجهة المسؤولة عن استخدام هذه المادة إلا أنها أكدت أن نتائج تحليل العينات في مختبراتها أثبتت وجود مادة الكلور.

وكانت مصادر سورية قد أفادت، في وقت سابق، بأن مسلحين استخدموا غاز الكلور في محيط بلدة أبو عمر في ريف إدلب الجنوبي الغربي في فبراير الماضي.