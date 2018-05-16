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مصدر أمني سوري: 2700 مسلح يغادرون ريفي حمص وحماة إلى إدلب

دمشق - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 11:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 11:32 ص

انتهى في سوريا، اليوم الأربعاء، خروج آخر دفعة من مسلحي ريف حمص وحماة وعائلاتهم باتجاه محافظة إدلب.

وقال مصدر أمني سوري، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «غادرت، اليوم، الدفعة الأخيرة من مسلحي ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي باتجاه قلعة المضيق ومنها إلى إدلب».

وأشار المصدر إلى خروج حوالي 8100 شخص بينهم 2703 مسلحين، وهي الدفعة الأكبر بين الدفعات الماضية، حيث نقلتهم 208 حافلات، إضافة إلى مئات السيارات الخاصة.

ويقدر عدد المسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا من محافظتي حمص وحماة إلى ريف حلب الشرقي وإدلب بحوالي 15 ألف شخص.


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