قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لفحص العقار المائل غدًا؛ لبيان مدى صلاحيته للسكن، مشيرًا إلى رفض سكان العقار قرار الإخلاء والإزالة الصادر للعقار.



وأضاف «رضوان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، أن العقار المائل المكون من 12 طابق تم بناؤه بدون تراخيص في عام 2012، متابعًا: «في إجماع من السكان والمحيطين بالعقار، يؤكد ميل العقار عقب بناءه في عام 2012 حتى الآن».



وأشار إلى أن هناك نسبة ميل بسيطة بالعقار، ولا توجد طوابق عالية بجواره، معقبًا: «في حالة ثبوت عدم صلاحية العقار للسكن، سيتم إخلاء العقار بالقوة؛ للحفاظ على صحة السكان والعقارات المجاورة».



وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، اليوم الثلاثاء، صورة لأحد العقارات التابعة لمنطقة حي وسط بالإسكندرية، توضح ميل العقار، وتم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية؛ لفحص العقار غدًا ومعرفه مدى صلاحية العقار للسكن من عدمه.



