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حسام حسن: التعادل مع الهلال مُقنع وهدفنا تجميع نقاط

أمير نبيل
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 11:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 11:14 م

ابدى حسام حسن المدير الفني للمصري ارتياحه للتعادل مع مضيفه الهلال السوداني، في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل المصري مع الهلال بهدف لمثله ليعزز موقفه في المركز الثاني بالمجموعة الثانية وله 4 نقاط، بفارق نقطتين عن نهضة بركان المغربي.

وقال حسام في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "في ظل غياب أحمد جمعة وبانسيه وكلاهما مؤثر للغاية، فإننا قدمنا مستوى مميز للغاية".

وأضاف حسام: "النتيجة مرضية، فنحن في دور مجموعات وهدفنا تجميع النقاط".

وتابع: "فرضنا أسلوبنا على الهلال الذي لم يعتمد سوى على الكرات الطولية وحصل على ركلة جزاء لا أعرف مدى صحتها".


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