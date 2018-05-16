«السيسي» خلال «اسأل الرئيس»: تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عامين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكثير من المشروعات التي بدأت الدولة في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن هذه المشروعات سيكون لها تأثيرًا مباشرًا على كل المصريين.

وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب، مساء الأربعاء، أن الدولة تعمل على إتاحة 2.5 مليون فدان للزراعة، وهو ما يعني توفير فرص لعمل لنحو 1.25 مليون مواطن، فضلًا عن الصوب الزراعية التي ستوفر فرصًا ما بين 200 إلى 300 ألف آخرين.

وأوضح أن فرص العمل التي توفرها الدولة ستوفر دخلًا للمواطنين تكفي لسد احتياجاته، مشيرًا إلى تدشين الدولة عدة مصانع، بالإضافة إلى المدن السكنية الجديدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.