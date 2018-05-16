السلطة الفلسطينية تستدعي سفراءها في 4 دول أوروبية للتشاور

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سفراء دولة فلسطين لدى كل من رومانيا، والتشيك، والمجر، والنمسا؛ للتشاور معهم على إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

واعتبرت الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم، أن هذه المشاركة مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ عام 1967، وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها.

وقالت: «يأتي هذا الاستدعاء للتشاور مع سفراء فلسطين لدى هذه الدول فيما يتعلق بمواقفها ومدى التزامها بمواقف الاتحاد الأوروبي، الذي نثمن عاليا التزام معظم دوله بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية».

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر مساء أمس الثلاثاء، استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط.