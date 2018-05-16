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فاز محمد الشوربجي على البيرو ديجو إلياس بنتيجة (2-3) بواقع ( 5-11, 6-11, 11-4, 11-8, 11-4) في مباراة استغرقت 54 دقيقة ، ضمن مباريات الدور الأول لبطولة علام البريطانية للإسكواش

بينما نجح كريم عبد الجواد في الفوز على الإنجليزي دارلي سيلبي بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوطين بواقع(11-9 ،11-6 ،3-11،2-11، 4-11) في مباراة استغرقت 49 دقيقة .

كما تغلب محمد أبو الغار على الإنجليزي على جويل ماكين بنيجة ثلاث أشواط نظيفة بواقع (11-9, 12-10, 11-9) في مباراة استغرقت 47 دقيقة .

فيما نجح مروان الشوربجي في الفوز على الإنجليزي جيمس ويل ستروب بنتيجة(0-3) بواقع (11-8, 11-9, 11-8) في مباراة استغرقت 36 دقيقة .

وخرج رامي عاشور المصنف الثامن بعد فوز الكولمبي ميجويل رودريجيز بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط بواقع (7-11, 11-8, 11-2, 11-4 ) في مباراة استغرقت 35 دقيقة .

وتغلب عمر مسعد الإنجليزي بيين كولمين بنتيجة (1-3) بواقع( 12-10, 5-11, 11-6, 11-5) في مباراة استغرقت 58 دقيقة.

وأخيرا نجح علي فرج المصنف الثاني في التغلب على الإنجليزي كريس سيمبسون بنتيجة ثلات أشواط نظيفة بواقع (11-5, 11-5, 11-6) في مباراة استغرقت 32 دقيقة ليتأهل إلى الدور الـ16 للبطولة .