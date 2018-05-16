محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بقدوم شهر رمضان

هنأ المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أهالي المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم ، متنميا أن تحمل هذه المناسبة كل الخير والبركة لمصر، وأن يكون هذا الشهر المبارك شهرا للعمل والعطاء وإدخال البهجة والسرور على كل المجتمع، وأن ينعم المجتمع السويفي بمزيد من الإنجازات، مطالبا أن يكون الشهر شاهدا على مزيد من الجهد والتفاني في العمل من قبل جهاز المحافظة التنفيذي.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسئولين التنفيذيين بين المواطنين بشكل دائم استعدادا لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى التأكيد على تنفيذ خطة العمل المحكمة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول كنظام دائم وحالة عامة وليست استثنائية مرتبطة فقط بالمواسم والأعياد.

كما شدد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة المديريات والمصالح الحكومية.

وكلف المحافظ رؤساء مجالس والقري بالاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرورالدوري لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعمل تقارير على مدار اليوم بكل المستجدات في كل القطاعات يتم رفعه للمحافظ مباشرة، مع ضرروة تكوين فريق عمل متكامل وعلى تواصل دائم يضم إدارات المتابعة والازمات والتفتيش المالي والإداري بالتنسيق مع الوحدات المحلية السبع لمواجهة أية محاولات للخروج على القانون من تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو بناء مخالف أو غيرها من المخالفات.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد حجازي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وبعض أعضاء مجلس النواب، فضلا عن التنفيذيين من رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.

حيث استهل المحافظ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي الفعلي لكل محاور خطة الاستعداد لشهر رمضان والتي أعدتها المحافظة، حيث تتضمن الإجراءات المحكمة والخطوات العملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطن من السلع التموينية والأساسية والغذائية واللحوم بأنواعها وبأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم، ورفع درجةالاستعداد في القطاعات الحيوية.