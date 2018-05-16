الفلبين ترفع الحظر بالكامل عن سفر العمالة إلى الكويت

قررت الفلبين بالسماح للعمالة بالذهاب إلى الكويت مرة أخرى، عقب أمر الرئيس رودريجو دوتيرتي برفع الحظر الكامل على سفرهم إلى الكويت بعد مرور أربعة أشهر على فرضه، وذلك بسبب ورود أنباء عن الاعتداءات وسوء المعاملة.

كان دوتيرتي وافق بالفعل على رفع جزئي للحظر للسماح للعمال المهرة وشبه المهرة بالسفر إلى الكويت، بعد أن وقعت الدولة الخليجية اتفاقية لحماية العمال الفلبينيين.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة "الرئيس دوتيرتي أبلغ الليلة وزير القوى العاملة سيلفستر بيلو برفع الحظر الكامل عن إرسال العمالة إلى الكويت".

وقال روك إن المبعوث الخاص للفلبين إلى الكويت عبد الله ماماو أوصى برفع الحظر بالكامل بعد توقيع اتفاق بشأن حماية الفلبينيين في الدولة الخليجية مطلع الأسبوع الجاري.

وبموجب الاتفاقية، سيتم السماح للعمال الفلبينيين بالحصول على أيام راحة واستخدام هواتفهم المحمولة. كما وافقت الحكومة الكويتية على تخصيص وحدة شرطة خاصة وخط ساخن لاستقبال استغاثات الفلبينيين.

كانت العلاقات بين الكويت والفلبين بعدما طلبت طلبت الكويت في الشهر الماضي من السفير الفلبيني ريناتو أوفيلا مغادرة أراضيها، كما قررت أيضا استدعاء سفيرها في الفلبين صالح أحمد الثويخ للتشاور، وذلك احتجاجا على تدخل السفارة الفلبينية لتهريب العمالة المنزلية في الكويت في سيارات السفارة.