الفنزويلي سيزار فارياس مديرا فنيا لبوليفيا

كشفت وسائل إعلامية في بوليفيا أن اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة البوليفي اختارت الفنزويلي سيزار فارياس ليكون المدرب الجديد لمنتخب البلاد الأول.

ونشر برنامج "ديبورتي توتال" الذي يذاع عبر إحدى القنوات في التليفزيون البوليفي الليلة الماضية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "سيزار فارياس أصبح مديرا فنيا لمنتخب بوليفيا".

وجاء فارياس/45 عاما/، المدير الفني السابق لمنتخب فنزويلا في الفترة ما بين عامي 2007 و2013، إلى بوليفيا قبل عامين ونجح في قيادة نادي "ذا سترونجست" للتتويج بلقب الدوري البوليفي لكرة القدم في موسم 2016 / 2017.

ورحل فارياس بعد ذلك عن بوليفيا قبل أن يعود مرة أخرى قبل شهرين ليقود ذا سترونجست مرة أخرى.

وسيحل فارياس بديلا للمدرب السابق للمنتخب البوليفي ماوريسيو سوريا الذي رحل عن منصبه بسبب تورطه في مشاجرة مع بعض المارة، بعد أن توصل لاتفاق ودي في هذا الشأن مع الإدارة الجديد لاتحاد الكرة في بوليفيا.

ويمتلك فارياس نادي زوليا إف سي الفنزويلي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى هناك.

وتعهد المدرب الفنزويلي بإحداث ثورة تغيير شاملة في المنتخب البوليفي من أجل أن يستطيع هذا الأخير التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان مونديال 1994 بالأرجنتين هو الأخير الذي شاركت فيه بوليفيا، حيث لعبت في دور المجموعات أمام ألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وودعت البطولة من هذا الدور.