«السيسي»: لا نخرج مواطن من منطقته دون إعطائه حقه بالكامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مثلث ماسبيرو لم تستطع الدوبة تطويره منذ 16 عامًا، موضحًا أن الدولة حاليًا ترغب في إعادة تخطيط المنطقة عمرانيًا وإتاحة فرص عمل من خلالها.

وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب، مساء الأربعاء، أن «ماسبيرو ستكون بمثابة أمل ومثال لأهالي مناطق عشوائية أخرى لتطويرها».

وأكد أنه لا يتم إخراج أي مواطن من منطقة سكنه إلا بعد الحصول على حقه، مستطردًا: «نأخذ من المواطن غرفة ونعطيه شقة بها 3 غرف ليعيش بها هو وأولاده بشكل آدمي».

وذكر أن تحدي النمو السكاني سيظل تحديًا أمام الدولة، مطالبًا الأسر بالاكتفاء بطفل أو اثنين فقط، قائلًا: «الراجل اللي بيعيش في بيت ملوش سقف، ويخلف 4 أو 5 مظلمش عياله؟ ويقولي البلد سيباني؟ القضية تحتاج فهم حقيقي وإدراك لما نفعله».

ولفت إلى تعدد الخيارات أمام المواطنين الذين يتم تطوير مناطقهم السكنية، بالعودة إلى المنطقة بعد تطويرها أو الحصول على مقابل مادي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.