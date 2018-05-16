قمة دورية كل 6 أشهر بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر والسودان وإثيوبيا أكدوا على عقد قمم دورية بين قادة الدول الثلاث كل 6 أشهر بالتناوب بين عواصم تلك الدول.



وأقرت الدول الثلاث، في ختام الاجتماع التساعي الثاني الذي عقد بأديس أبابا بين وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث واستمر ما يقارب من 14 ساعة، وثيقة مخرجات الاجتماع الذي عقد في إطار توجيهات زعماء البلدان الثلاثة.

وأكد الوزراء على التزام الدول الثلاث بالاتفاق على إعلان المبادئ حول سد النهضة والذي تم توقيعه بالخرطوم في مارس 2015.



وفيما يخص دورية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، فإن الوزراء المجتمعين أكدوا، على عقد قمم دورية بين قادة دولهم كل ستة أشهر بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث، وذلك وفقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات، وفي إطار من روح الوحدة بين دولهم على تلبية آمال شعوبهم في العيش بسلام وأمن ورفاهية، بناء على التعاون بينهم.



وفيما يخص الصندوق الثلاثي للبنية التحتية، فقد أقرت الدول الثلاث في الوثيقة الاتفاق على اجتماع مسؤولين كبار من الدول الثلاث لبحث وإقرار السبل المناسبة لإنشاء الصندوق لرفعها لقادة الدول الثلاث عبر الوزراء المعنيين، واتفقوا في هذا الإطار على قبول دعوة مصر لاستضافة الاجتماع الخاص بكبار المسئولين بالقاهرة يومي 3 و4 يوليو القادم.



وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماع التساعي وزير الخارجية سامح شكري، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي.