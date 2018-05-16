محافظ دمياط عن واقعة الغش الجماعي: تشكيل لجنة لفحص إجابات الطلاب

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة أمين غالي التابعة لمركز فارسكور بمحافظ دمياط؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت واقعة الغش الجماعي.



وأضاف «عبد الحميد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، أنه تم إخطار سيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأجهزة الأمن للتعامل مع حالات الغش التي حدثت، فور نشر فيديو يوضح قيام أولياء الأمور بتلقين الطلاب إجابة الامتحانات، متابعًا: «يجب تحري الدقة وفحص الإجابات لعدم تعميم الواقعة على جميع الطلاب، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت واقعة الغش من عدمه».



وأشار إلى أن مشكلة التعليم في مصر لا تنحصر في الطالب والمعلم والمناهج فقط، أولياء الأمور أيضًا مشاركين في السلوكيات الخاطئة التي تسيئ للمنظومة التعليمية، موضحًا أن واقعة الغش ليست ظاهرة في المجتمع الدمياطي، ويمكن حدوثها في أي قرية بالمحافظات الأخرى.



وأحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، أمس الاثنين، واقعة «الغش الجماعي» في مدرسة أمين غالي الإعدادية التابعة لمركز فارسكور للتحقيق العاجل، بعد انتشار فيديوهات توضح تلقين أولياء الأمور الإجابات للطلاب بعد إلقاء نموذج للامتحان من إحدى العقارات المجاورة للمدرسة.



