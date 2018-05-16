محافظ المنيا يفتتح كوبري الريرمون بمركز ملوي

افتتح عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، كوبري قرية الريرمون التابعة لمركز ملوي بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و165 ألف جنيه، حيث يربط الكوبري بين منطقة شرق الإبراهيمية بحري البلد والطريق الصحراوي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ، يرافقه إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات الخدمية، حيث أشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين وتساهم في التخفيف عنهم وتحسين سبل المعيشة لهم.

كما تفقد المحافظ، خلال جولته بمركز ملوي مركز الحياه معا لتأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم بقرية دير البرشا، حيث استمع المحافظ لشرح مفصل حول الدور الذي يقوم به المركز لتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة تعليميا وصحيا، وتوعية أهالي ذوي الإعاقة بكيفية التعامل مع الأطفال.