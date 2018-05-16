واشنطن تندد بجسر «كيرتش» الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

نددت الولايات المتحدة بإنشاء جسر "كيرتش ستريت بريدج" الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.



واشتكت الولايات المتحدة من أن الجسر بني دون الحصول على إذن من حكومة أوكرانيا، وقالت إنه يعوق الملاحة من خلال الحد من حجم السفن التي يمكنها عبور مضيق كيرتش ، وهو الممر المائي الوحيد إلى المياه الإقليمية الأوكرانية في بحر آزوف.



وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "القرم جزء من أوكرانيا"، مضيفة: "إنشاء روسيا للجسر بمثابة تذكير باستعداد روسيا المستمر للتخلي عن القانون الدولي".



وأوضحت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المشاركين في بناء الجسر، مشيرة إلى أن تلك العقوبات وغيرها المتعلقة بشبه جزيرة القرم ستبقى إلى أن تعيد روسيا السيطرة على شبه الجزيرة إلى أوكرانيا.