«البترول» تناقش مع «وود ماكنزى» مستجدات مشروع تطوير قطاع التعدين

استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية مع خبراء من شركة وود ماكنزى العالمية مستجدات مشروع تحديث وتطوير قطاع التعدين فى مصر، خلال ورشة عمل عقدت، اليوم، برئاسة الوزير طارق الملا.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، استعرضت ورشة العمل نتائج اللقاءات والاجتماعات التى تمت مع فريق العمل المشكل من الخبراء المصريين ومؤسسة وود ماكنزى، ومناقشة أول تقرير للمشروع والذى يمثل دراسة الوضع الراهن بقطاع التعدين المصرى ومقارنته بما هو قائم بدول العالم.

وقال الملا: إن المشروع يستهدف وضع خارطة طريق تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التعدينية التى تزخر بها مصر.

ويجرى مشروع التطوير على مرحلتين، تشمل الأولى عمل الدراسات التشخيصية ووضع رؤية استراتيجية تنتهى فى أغسطس 2018، والمرحلة الثانية تتكون من عدة مشروعات تنفيذية بناء على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها أواخر العام القادم.

واستعرضت ورشة العمل التى حضرها فكرى يوسف، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، وأيمن الساعى، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ومحمد حتحوت، رئيس شركة إنبى، المسئولة عن تقديم الدعم الفنى واللوجيستى للمشروع، نتائج اللقاءات مع الأطراف الفاعلة فى تلك الصناعة ممثلة فى جهات حكومية ومستثمرين مصريين وأجانب وكذلك دراسة المهام والهيكل التنظيمى لهيئة الثروة المعدنية بالإضافة إلى الاطار القانونى الحالى للثروة المعدنية ومقارنة كل ما سبق بما هو معمول به دوليا ولا سيما فى الدول المتقدمة تعدينيا.