«التموين»: نمارس دور التاجر لتحقيق التوازن وخفض الأسعار

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبب في تراجع معدل التضخم خلال الفترة الماضية إلى 12%، هو تدخل الحكومة لطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية.

وأضاف متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض على التجار أسعار محددة، حيث إنه لا يوجد تسعيرة جبرية في مصر، لذلك تمارس دور التاجر لتحقيق التوازن وخفض الأسعار.

وأوضح: «لا يمكننا إجبار التجار على بيع منتجاتهم بأسعار معينة، كل ما يمكننا فعله هو أن نزيد من ضخ السلع، فيزداد المعروض بالأسواق، فيتحقق التوازن وتنخفض الأسعار»، مؤكدًا أن الدولة تتابع عن كثب أي محاولات لتعطيش السوق.