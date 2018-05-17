ليث أبو جودة: الإنسانية تحتم التضامن مع فلسطين

نشر الفنان الفلسطيني ليث أبو جودة عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام" صورة له حاملا لافتة "متضامن مع فلسطين".

وعلق على الصورة: "قصة ما خلصت ببداية شهر رمضان بالضبط مثل ما خلصت من 70 سنة، لسه أهل غزة راح يعانوا ولسا فلسطين بتقاوم دعا عن القدس وعن الحق".

وطالب ليث من جمهوره بمشاركة هذا المنشور قائلا: "بدي من كل الناس الي بتشوف هاد المنشورتنشره وتشاركني بصورة لها وهي حاملة كلمة "متضامن مع فلسطين" وتنزلها علي هاشتاج أو تبعتلي أياها وانا هنشرها عندي".

وتابع: "السبب الي خليني أطلب هيك طلب هو أن في ناس من دول مختلفة حابين يقدموا شئ بس حاسين بشئ من العجز لهيك أنا بحكي لهدول الناس شاركوني، شاركونا، ماتسكت علي قتل الأبرياء، ماتسكت علي الجرائم، ماتسكت علي الحق، أتكلم وماتخاف، أي شئ صغير بتعمله بيضل شئ ومشكور".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت، يوم الإثنين، مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا، ووصل عدد الإصابات أكثر من 2400 جريح.