«فيفا» يقدم حلولا جديدة للأجهزة الفنية خلال مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، توفير حلاً تقنياً للتواصل بين محللي المباريات والجهاز الفني، لكافة المنتخبات المشارِكة في كأس العالم روسيا 2018 ، وذلك عقب موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام أجهزة صغيرة محمولة في اليد على دكة البدلاء.

ويحصل كل منتخب على جهازين، الأول لمُحلل المنتخب الذي يراقب المباراة من منصة الإعلاميين، والثاني للجهاز الفني المتواجد على دكة لاعبي الاحتياط.

علمًا بأنه سيتم تثبيت كاميرتين تعملان بنظام تتبُّع بصري في منصة الإعلاميين لجمع المعلومات الخاصة بأماكن اللاعبين والكرة. وسيتم بثّ البيانات التي تعالجها، بالإضافة إلى لقطات مباشرة، إلى منصة التحليل الموجودة في منصة الإعلاميين.

على أن يقوم الخبير هناك بتحليل بيانات اللاعبين ومراجعة الحالات الحاصلة في المباراة، وبوسعه أيضاً التنويه بالنقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار بمساعدة تطبيق إلكتروني بقوم بتحليل المعطيات. ويمكن للمحلل أن يُرسل صوراً ثابتة مع رسوماته إلى المنطقة الفنية وكذلك الحديث مع مساعد المدرب عبر جهاز تواصل بالراديو. كما يمكن لمساعد المدرب أن يتحدّث مع المحلل ويبعث برسائل عبر أداة دردشة.

وخلال الاستراحة بين الشوطين، يمكن في غرفة تبديل الملابس إجراء تحليل للحالات التي حصلت. كما يتم توفير تحليل بعد انتهاء المباراة للمنتخبات.