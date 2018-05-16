الشناوي عن السفر لروسيا : «مش عايز أتبهدل»

كشف أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك، موقفه من السفر مع بعثة منتخب مصر الأول إلي روسيا لمساندة الفراعنة في مشوار المشاركة بنهائيات كأس العالم 2018.

حارس الفارس الأبيض ومنتخب مصر ، قال في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم : " في البداية أوجه رسالة شكر لكل من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب على سعيهم كي اكون أول الداعمين للمنتخب في روسيا، كنت أتمني بالفعل الذهاب لمساندة زملائي ولكن أكتشفت أنه من الصعب ذلك خاصة وأنني سأستمر بالعكازين لفترة طويلة مش عايز اروح اتبهدل هناك وفترة علاجي من الإصابة ستستمر لمدة 8 أسابيع قادمة ".

واكمل الشناوي حديثه : " سأستغل تلك الفترة في استكمال مشوار علاجي من إصابة الرباط الداخلي للركبة حتي أعود للملعب بشكل أسرع ، فترة العلاج ستستمر من شهرين إلي ثلاثة شهور قبل العودة للملعب تدريجياً".

وختتم أحمد الشناوي تصريحاته، بتوجيه رسالة شكر لجماهير الزمالك على وقوفهم بجانبه في أزمة إصابته ، قبل إن يعد مشجعي الزمالك العودة بقوة بالموسم الجديد، وعن فرص مشاركة المنتخب في مونديال روسيا.. قال الشناوي " أن شاء الله هنروح كأس العالم ونقدم أداء مشرف يليق بأسم مصر ".