خطة لصيانة الخطوط الكهربائية بأحياء الوادي الجديد

أكد مازن رضوان، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، أنه تم فصل التيار الكهربي، اليوم الأربعاء، عن أحياء النبوي المهندس، والمجاهدين، وعبد الله آدم، ومسجد معاذ، والسبط، وعين الشيخ والقلعة، والمروة، ومنطقة أبو خالد؛ بهدف صيانة المحولات والخطوط بالأحياء السكنية ومواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال فترة الصيف وشهر رمضان.

وقال «رضوان»، في بيان صحفي، اليوم، إن مدة انقطاع التيار الكهربي ساعتين، على أن يتم إجراء أعمال الصيانة ببقية الأحياء خلال الفترة المقبلة بشكل متتابع حتى يتم الانتهاء من خطة الصيانة الشاملة لضمان استقرار التيار الكهربي، وزيادة الأحمال خلال فصل الصيف.