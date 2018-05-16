«فودة»: إقامة معرض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بمدينة شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم إقامة معرض «أهلًا رمضان» في مدينة شرم الشيخ بجزيرة الطيب بجوار قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان؛ لبيع جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم وتوفيرها بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وبالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في بيان صحفي، أنه تم افتتاح معرض كبير بمدينة الطور، وأخر بمدينة أبورديس، مؤكدًا أن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه أصدر تعليمات بضرورة تكثيف الرقابة لمفتشي التموين والأغذية ومباحث التموين؛ للتأكد من صلاحية الأغذية التي تقدم للمواطن وإلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة، لافتًا إلى أن نسبة تخفيض السلع تتراوح من 20% - 25% عن مثيلتها في المحلات والسوق الخارجي.