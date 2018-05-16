«السيسي»: أنا بحب كل الناس حتى الأعادي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حبه وتقديره لجميع أفراد الشعب المصري، قائلًا: «أنا إذا كنت إنسان بحترم نفسي وبحترمكم، مش ممكن أبدًا هقبل بأية إساءة لأحد».

وردًا على الانتقادات الموجهة للدولة فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات، أوضح «السيسي»، خلال جلسة «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري»، والتي تنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، اليوم الأربعاء: «أنا في الآخر خايف على البلد؛ لأنك أنت وأنت بتحتج وبتعترض لازم تخلي عنيك على البلد، وعلى اللي العايشين جواها»، متابعًا: «نحن نرى دول حولنا كانت الأهداف نبيلة للاحتجاجات لكن النتائج ليست جيدة».

وأضاف: «الشعب ولاني المسؤولية في الحفاظ على البلد وببقى خايف، وقد يكون ده مبرر»، متابعًا: «في الآخر المحتج هيروح بيته، وميعرفش نتائج ما حدث على الدولة واستقرارها».

وشدد على ضرورة وجود استقرار داخل الدولة، قائلًا: «المعادلة صعبة بالنسبة للمسؤول التنفيذي، ومفيش حد بيبقى عايز يتعامل مع أهله وناسه بإساءة، وإلا يبقى عنده مشكلة».

واختتم حديثه، قائلًا: «أنا بحب كل الناس حتى الأعادي».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتا