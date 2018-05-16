البيت الأبيض: ما زلنا نأمل في عقد القمة مع كوريا الشمالية

صرحت المتحدثة باسم البيت الابيض، سارة ساندرز اليوم الأربعاء بأن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب مازال مستعدا للقمة المقرر أن تعقد الشهر المقبل مع بيونج يانج، رغم تهديد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بإلغاء الاجتماع.

وقالت سارة لشبكة "فوكس.نيوز" الأمريكية: "مازلنا نأمل في عقد الاجتماع وسنمضي قدما في ذلك المسار. لكن في نفس الوقت، فإننا مستعدون لان تكون تلك مفاوضات صعبة".

وأضافت ساندرز أن ترامب "مستعد، إذا تم عقد الاجتماع وإذا لم يتم عقده، سنواصل حملة الضغط القصوى، والتي تمضي قدما".

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كيه-كوان، قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن بلاده ستعيد النظر في الاجتماع المرتقب بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل إذا كان الأمر يتعلق بفرض تخليها عن الأسلحة النووية بصورة أحادية الجانب.

وأضاف: "لن نهتم بالحوار من الآن فصاعدا مع (الجانب الأمريكي) إذا دفعنا إلى الطريق المسدود وطلب منا التخلي النووي بصورة أحادية الجانب وسنجد أنفسنا مضطرين لإعادة النظر في ما إذا كنا سنقبل لقاء القمة الكوري الشمالي -الأمريكي المرتقب".