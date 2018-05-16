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ضبط 2976 مخالفة و4 سائقين تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة في حملة بمطروح

أحمد سباق
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 6:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 6:22 م

قال اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إنه تم ضبط 2976 مخالفة قيادة، و4 سائقين تحت تأثير المخدرات في حملة مرورية.

وتم التحفظ على المتهمين، الذين تبين انهم متعاطي للمخدرات، أثناء القيادة، وتحرير محاضر للمخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.


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