«أمهات مصر»: تباين في آراء طلاب الإعدادية حول الامتحانات

أعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن وجود صعوبات في بعض أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية في محافظات، بينما سهل في محافظات أخرى، وتباين في آراء بعض الطلاب في مواد أخرى.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الاتحاد، إن الاتحاد تلقى شكاوي من أولياء أمور الطلاب في امتحان الجبر «عربي ولغات» بمحافظة القاهرة، مؤكدين أن الامتحان صعب وأعلى من قدرات الطالب المتوسط، ومضيفين أن الامتحان جاء تراكمي وتضمن أجزاء من أعوام سابقة وفي نفس الوقت المعلمين لم يدربوهم على هذه الأجزاء في فترة الدراسة وقبل الامتحانات، وفي المقابل أعرب أولياء أمور والطلاب عن سعادتهم لسهولة الجبر في محافظة البحيرة.

وأوضحت «أحمد»، أن الاتحاد تلقى شكاوي أخرى من صعوبة امتحان الهندسة بمحافظة الجيزة، مؤكدين أن الامتحان تضمن أجزاء صعبة منها علي سبيل المثال الفقرة «ب» بالسؤال الرابع، حيث أوضح الطلاب أن هذه الفقرة لم تمر عليهم من قبل وغير مباشرة، بينما جاء امتحان الهندسة بمحافظتي الإسكندرية وبني سويف سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وطالب أولياء الأمور، بأن تأتي الامتحانات من الأجزاء التي تم شرحها في المدرسة وتحت إشراف الموجهين، تجنبا لظلم الطلاب وتوقيع أقصي عقوبة للمخالف، وكذلك مطالبين بوضع شيت مراجعة من الإدارة التعليمية لا يخرج عنه الامتحان.

وطالبت «عبير»، مصححي المواد بمراعاة ظروف الطلاب وصعوبة بعض الأسئلة غير المباشرة.