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الأهلي : عودة غالي من الإعتزال محسومة

الشروق
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 3:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 3:23 م

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي ، أن حسام غالي قائد الفريق المعتزل حديثاً لا يفكر في التراجع عن الإعتزال ، وذلك على الرغم من الأخبار التي تحدثت عن عودة اللاعب عن قراره بالأإعتزال نهائياً .

وقال المصدر أن النادي الأهلي وحسام غالي حسما أمر الإعتزال ، وأنه قرار نهائي لارجعة فيه .

و أضاف المصدر : شخصية غالي لاتفكر بهذا الشكل، هو بالفعل بدا التفكير في مستقبله الاداري، والنادي يدعمه بكل قوة في هذا الشأن، لذلك فإن الحديث حول تراجعه عن الإعتزال بعيد تماما عن المنطق .

 وحول قرار النادي في هذا الشأن إذا طلبه غالي بالفعل قال  المصدر : هذا فرض صعب الحدوث، لكن في النهاية الإتجاه سيكون اقناعه بالإستمرار في تحضير نفسه للعمل الإداري، احتراما لقراره السابق الذي سانده فيه الجميع وأولهم إدارة النادي .".


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