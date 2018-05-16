الأهلي : عودة غالي من الإعتزال محسومة

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي ، أن حسام غالي قائد الفريق المعتزل حديثاً لا يفكر في التراجع عن الإعتزال ، وذلك على الرغم من الأخبار التي تحدثت عن عودة اللاعب عن قراره بالأإعتزال نهائياً .

وقال المصدر أن النادي الأهلي وحسام غالي حسما أمر الإعتزال ، وأنه قرار نهائي لارجعة فيه .

و أضاف المصدر : شخصية غالي لاتفكر بهذا الشكل، هو بالفعل بدا التفكير في مستقبله الاداري، والنادي يدعمه بكل قوة في هذا الشأن، لذلك فإن الحديث حول تراجعه عن الإعتزال بعيد تماما عن المنطق .

وحول قرار النادي في هذا الشأن إذا طلبه غالي بالفعل قال المصدر : هذا فرض صعب الحدوث، لكن في النهاية الإتجاه سيكون اقناعه بالإستمرار في تحضير نفسه للعمل الإداري، احتراما لقراره السابق الذي سانده فيه الجميع وأولهم إدارة النادي .".