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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لحماس في غزة

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 6:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 6:51 م

قال الجيش الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش إن قواته استهدفت الموقع التابع لحماس بنيران دبابات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.


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