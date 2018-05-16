الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لحماس في غزة

الأكثر قراءة
تعرف على عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2018
رفض استئناف زوجة نجل سامي عنان واستمرار حبسها 15 يوما
«أمن الدولة العليا» تحبس شادي الغزالي حرب 15 يوما
تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
شارك برأيك
ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
عادلة
غير عادلة
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال الجيش الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال الجيش إن قواته استهدفت الموقع التابع لحماس بنيران دبابات.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.