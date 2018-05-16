إصابة 13 عراقيا في قصف بالخطأ من طائرات التحالف

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، أن 13 عراقيا أصيبوا بجروح جراء قصف بطريق الخطأ نفذه طيران التحالف الدولي في أحد المناطق التابعة لقضاء القيارة في محافظة نينوى (400 كيلومتر شمالي بغداد).



وذكر بيان للمركز الإعلام الأمني، في قيادة العمليات المشتركة "بناء على معلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى تفيد بوجود مجموعة مسلحة في الجزرة الوسطية لنهر دجلة بالقرب من قرية السفينة شمالي قاعدة القيارة وتم القضاء على هذه المجموعة بواسطة طيران التحالف واثناء توجيه الضربة حدث خطأ أو خلل فني ما أدى إلى سقوط أحد الصواريخ على أطراف القرية وأسفر عن إصابة 13 مواطنا كانت إصاباتهم متباينة".



وأشار البيان إلى "تضرر عدد من المنازل وتم نقل المصابين الى المستشفى حيث غادر 10 منهم بعد تلقيهم العلاج في حين مازال 3 منهم داخل المستشفى يخضعون للعلاج".



وأكد البيان أنه تم على "الفور فتح تحقيق عاجل بالحادث".