وزير الزراعة يكلف «الطب البيطري» بتكثيف الرقابة والتفتيش على المجازر

كلف وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتواصل المستمر والدائم مع المربيين بمختلف القرى؛ للتعرف على المشاكل، التي تواجههم والعمل على حلها فورا، فضلا عن تكثيف حملات التحصين للماشية بالمحافظات المختلفة بما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وشدد «البنا»، خلال اجتماعه مع مديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، اليوم الأربعاء، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة والتفتيش على المجازر، والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين أعمالها، كذلك التنسيق المستمر مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم في المرور على منافذ بيع اللحوم؛ للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وقال الوزير، إن الدور الرئيسي للطبيب البيطري يكمن في توفير البروتين الحيواني بشكل آمن؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تركيز الاهتمام بصغار المربيين، وتكثيف أعمال حملات التقصي وسرعة الوصول والاستجابة للمربيين، فضلاً عن تكثيف الحملات الإرشادية والدورات التدريبية؛ لتوعيتهم وإرشادهم، والتيسير في عمليات التحصين، وتقديم الخدمات البيطرية لهم، وخاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

ووجه «البنا» بضرورة استمرار أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية؛ لتغطية القرى بالمحافظات المختلفة، وتقديم الخدمات لصغار المربيين بالمجان، من تحصين وكشف وعلاج، وإجراء الجراحات، كذلك صقل مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية في هذه القرى من خلال الدورات التدريبية؛ لنقل التوصيات ونتائج البحوث العلمية الحديثة في هذا المجال.

وأكد «البنا»، أهمية توفير إحصائية كاملة حول الثروة الحيوانية في مصر، وحصر أعداد الماشية، بما يساهم في توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتوفير كميات الأعلاف اللازمة لتغذية الماشية، كذلك ستساهم بشكل كبير فيتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

وشدد الوزير، على تكثيف لجان المتابعة والرقابة للمستفيدين من مشروع البتلو؛ للوقوف على المشكلات التي قد تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها، فضلاً عن ضمان توجيه القرض للغرض الذي خصص من أجله.