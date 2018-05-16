موسى مصطفى موسى: تحية الرئيس «السيسي» وسام على صدري وفخر كبير لي

أعرب المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، عن سعادته بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خلال فاعليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب اليوم، قائلًا: «كلمة الرئيس بمثابة وسام على صدري، وفخر كبير لي».

وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ترشحه للانتخابات جاء من منطلق التفكير العميق والإيجابي لمصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تعد تقديرًا له، وبمثابة حافزًا كبيرًا للاستمرار في العمل خلال الفترة المقبلة.

وعن دمج الأحزاب السياسية في مصر، قال إن هناك رؤية تطرح فكرة دمج وتكتل الأحزاب، مشيرًا إلى وجود ثلاث مجموعات من الأحزاب، الأولى تمثل ائتلاف دعم مصر الذي يجمع بين فئات مستقلة وبعض نواب البرلمان والأحزاب الموجودة داخله، والثانية تمثل حزب مستقبل وطن والأحزاب المستقلة، والثالثة تمثل حزب الوفد وغيرها من الأحزاب التي تهدف لتقديم التعاون.

وأكد على أن حزب الغد أصبح لديه خبرات كبيرة في مجال العمل السياسي، ولم توجه له دعوة بالاندماج مع الأحزاب حتى الآن، مضيفًا أنه سيتم إنشاء تكتل داخل الحزب يجمع عددًا من النواب السابقين والحاليين، فضلًا عن استعدادات الحزب لخوض انتخابات المحليات في الفترة المقبلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.