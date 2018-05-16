إطلاق أسماء شهيدين بالقوات المسلحة والشرطة على مدرستين بمركز ببا

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بنى سويف برئاسة المهندس شريف حبيب، خلال اجتماع المجلس، على إطلاق اسم الشهيد «مجند» بالقوات المسلحة، نبيل سيد عبدالتواب، على المدرسة الابتدائية بقرية «على كيلاني» بمركز ببا، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد «أمين شرطة» رمضان نادي أحمد عبد المقصود، على مدرسة «هلية الإعدادية المشتركة»، وذلك تقديرا لما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

جاء اجتماع المجلس بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد حجازي المستشار العسكري للمحافظة، والنائبين، عبدالرحمن برعي وعصام خلاف عضوي مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام وآخرين.

وتم استعراض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك في الفترة من 1 يوليو2017 إلى 15 مايو 2018