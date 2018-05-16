كاشيما وسوون سامسونج يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا

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أكمل فريقا كاشيما انتلرز الياباني وسوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

صعد كاشيما لدور الثمانية رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه شنعهاي الصيني، فيما حقق سامسونج بلووينجز فوزا كبيرا على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وعلى ستاد شنغهاي حجز كاشيما بطاقة التأهل لدور الثمانية، مستفيدا من فوزه 3 / 1 على منافسه الصيني في مباراة الذهاب، ليفوز 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقدم هالك بهدف مبكر لشنغهاي في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل شوما دوي لكاشيما في الدقيقة 42.

عاد هالك لهز الشباك مرة الأخرى، بعدما سجل الهدف الثاني للفريق الصيني في الدقيقة 81، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من أصحاب الأرض لإحراز هدف آخر ولكن دون جدوى.

على ستاد سواون كأس العالم، نجح سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي في تعويض خسارته ذهابا صفر / 1 أمام أولسان هيونداي، بعدما تغلب عليه 3 / صفر في لقاء الإياب، ليفوز 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقمص كون هي كيم دور البطولة في اللقاء بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لسوون سامسونج بلووينجز في الدقيقتين 26 و31، قبل أن يهدر ميسلاف أورسيتش فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع ركلة جزاء لأولسان في الدقيقة 60.

وأضاف فاجوينيو الهدف الثالث لسامسونج في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن فرق السد والدحيل القطريين وتيانجين الصيني وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وبيرسبوليس واستقلال طهران الإيرانيين سبق لهم التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال.