ضبط موظف بالمعاش يزور 99 نموذجًا لأختام جهات حكومية بكفرالشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بكفرالشيخ؛ لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا بإشراف مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان، وقيام «عبدالفتاح.س» بالمعاش ومقيم بيلا بكفر الشيخ، سبق اتهامه في 3 قضايا تزوير بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيشه ومنزله، تم ضبط 99 نموذجًا لأختام شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وبمواجهته اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.