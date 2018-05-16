البدري يودع جماهير الأهلي في بيان رسمي

وأضاف في رسالته لجماهير ناديه بأنه لم يقصر يوما في حقهم وظل على طول الخط يحمل أحلامهم على عاتقه وأكد أنه سيعود إلى صفوفهم وسيكون في مقدمتهم مشجعا وداعاما لفريقه الذي قضى فيه كل سنوات مراحل عمره.

وأضاف في رسالته لجماهير ناديه بأنه لم يقصر يوما في حقهم وظل على طول الخط يحمل أحلامهم على عاتقه وأكد أنه سيعود إلى صفوفهم وسيكون في مقدمتهم مشجعا وداعاما لفريقه الذي قضى فيه كل سنوات مراحل عمره.

وأضاف في رسالته لجماهير ناديه بأنه لم يقصر يوما في حقهم وظل على طول الخط يحمل أحلامهم على عاتقه وأكد أنه سيعود إلى صفوفهم وسيكون في مقدمتهم مشجعا وداعاما لفريقه الذي قضى فيه كل سنوات مراحل عمره.

وأشار بعد لحظات من وداعه لجماهيره المحببة إلى قلبه وكل عشاق القلعة الحمراء إلى أنه مطمئن على حال فريقه وأنه متاكد بل على يقين بأن الله لن يهدر تعبه ومجهوده الذي بذله برفقه جهازه المعاون وسيجني ثماره الفريق مستقبلا وسيعود للمنافسة على سباق البطوله الإفريقية

وأشار بعد لحظات من وداعه لجماهيره المحببة إلى قلبه وكل عشاق القلعة الحمراء إلى أنه مطمئن على حال فريقه وأنه متاكد بل على يقين بأن الله لن يهدر تعبه ومجهوده الذي بذله برفقه جهازه المعاون وسيجني ثماره الفريق مستقبلا وسيعود للمنافسة على سباق البطوله الإفريقية

وأشار بعد لحظات من وداعه لجماهيره المحببة إلى قلبه وكل عشاق القلعة الحمراء إلى أنه مطمئن على حال فريقه وأنه متاكد بل على يقين بأن الله لن يهدر تعبه ومجهوده الذي بذله برفقه جهازه المعاون وسيجني ثماره الفريق مستقبلا وسيعود للمنافسة على سباق البطوله الإفريقية

وقال انه لاينتظر الي حكم البعض عليه ومحاولة تشويه كل ماقدمه مع فريقه من انتصارات طوال مسيرته تاركا ذلك الي حكم التاريخ والمنصفين بقدر ما يهمه التاكيد علي مدي تأثره برحيله عن جمهوره

وقال انه لاينتظر الي حكم البعض عليه ومحاولة تشويه كل ماقدمه مع فريقه من انتصارات طوال مسيرته تاركا ذلك الي حكم التاريخ والمنصفين بقدر ما يهمه التاكيد علي مدي تأثره برحيله عن جمهوره

وقال انه لاينتظر الي حكم البعض عليه ومحاولة تشويه كل ماقدمه مع فريقه من انتصارات طوال مسيرته تاركا ذلك الي حكم التاريخ والمنصفين بقدر ما يهمه التاكيد علي مدي تأثره برحيله عن جمهوره