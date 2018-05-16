تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

وسط الدلتا 33 18

الإسكندرية 28 19

شرم الشيخ 34 25

أسوان 39 23