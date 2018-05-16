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تقييم للمديرين ورؤساء القرى في الوادي الجديد

كتب - عمرو بحر
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 7:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 7:43 م

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إجراء تقييم لجميع مديري الإدارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة ورؤساء القرى خاصة الذين مر على بقائهم في مواقعهم الوظيفية عام كامل.

وطالب «الزملوط» بإعداد ملف مفصل خاص بالإنجازات التي قام بها مديري المصالح كلا في قطاعه، وذلك فى إطار تطوير منظومة العمل ومكافأة المجتهدين ومحاسبة المقصرين.

وأكد على ضرورة التواصل والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات والمصالح الحكومية، للتيسير على المواطنين في إطار تطوير منظومة العمل بكافة القطاعات الحكومية بالمحافظة ورفع كفاءة المسؤولين.


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