الخارجية الروسية: لا بد من مواصلة العمل بموجب الاتفاق النووي دون واشنطن

-روسيا/ايران/سياسة أكبر أصغر إعادة الضبط



قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إنه يجب الاستمرار في العمل بالاتفاق النووي الإيراني دون واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف قوله اليوم الأربعاء: إن بلاده "ترى تنشيط العمل في إطار الاتفاق بشأن النووي الإيراني دون مشاركة الولايات المتحدة أمرا مهما".

وقال ريابكوف للصحفيين، "نعتبر أنه آن الأوان لتنشيط عمل الصيغ المرتبطة بخطة العمل المشتركة، والقيام بذلك من دون الولايات المتحدة هو ما سيحدث كما يبدو، ولذلك فإننا ندعم بشكل كامل مبادرات منسقي الاتحاد الأوروبي حول عقد لجنة مشتركة الأسبوع المقبل في فيينا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن 8 مايو الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" عام 2015.