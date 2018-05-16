«السيسي» لـ«وزير الداخلية»: أرجو أن يتسحر الشباب الذين تم الإفراج عنهم في منازلهم اليوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك لجنة تم تشكيلها، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الأول للشباب؛ لمراجعة مواقف الشباب المحتجزين، والإفراج عنهم.

وأوضح «السيسي»، خلال جلسة «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري»، والتي تنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، صباح الأربعاء، أنه لا يحدث أي تدخل في عمل هذه اللجنة، ويتم التصديق على كافة قوائم الشباب المحتجزين، بناءً على توصياتها.

وأشار إلى إصدار عفو رئاسي عن 332 شابًا بمناسبة شهر رمضان، قائلًا: «أرجو من وزير الداخلية، الشباب دول يتسحروا النهاردة في بيوتهم».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.