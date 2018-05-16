رئيس المجلس الأوروبي منتقدا ترامب: مع أصدقاء مثل هذا من يحتاج إلى أعداء؟

انتقد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي "الإصرار الغريب" للولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتساءل: "مع أصدقاء مثل هذا، من يحتاج إلى أعداء؟".

وجاء تصريح توسك قبل عشاء عمل لقادة دول الاتحاد الأوروبي لبحث القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك قرار فرض رسوم جمركية على منتجات الألومنيوم والصلب.

وقال توسك :"إلى جانب التحديات السياسية التقليدية، مثل صعود الصين والموقف العدواني من جانب روسيا، نرى اليوم ظاهرة جديدة: الإصرار الغريب من جانب الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "بالنظر إلى القرارات الأخيرة للرئيس ترامب، يمكن للمرء أن يفكر: مع أصدقاء مثل هذا، من يحتاج إلى أعداء؟".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون ممتنا لترامب، وقال: "بفضله، تخلصنا من كل الأوهام".

وقال: "رغم الحال السائد اليوم، يتعين على أوروبا عمل كل ما في وسعها لحماية الروابط بين جانبي الأطلسي.. ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نكون مستعدين لتلك السيناريوهات التي سيتعين علينا فيها أن نتصرف بمفردنا".