إزالة 125 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بالمنيا

تمكنت حملة أمنية بمحافظة المنيا، أمس الثلاثاء، من تنفيذ إزالة 125 حالة تعد متنوعة، منها 42 حالة على حرم نهر النيل.



وقد خرجت الحملة، بمشاركة إدارتي البحث وقوات الأمن، حيث أسفرت جهودها عن تنفيذ 42 حالة إزالة تعديات على نهر النيل بمساحة 415 متر، و63 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 1254 متر، و20 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة بمساحة 1056 متر، بإجمالي 125 حالة إزالة.



ووجه اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، باستمرار تلك الحملات والتصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.