«ميركل» تؤكد أهمية العلاقات عبر «الأطلسي»

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -بوضوح مجددا- اليوم الأربعاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة في المقابل أهمية العلاقات عبر الأطلسي.

وقالت «ميركل»، اليوم، أمام مجلس النواب الألماني «بوندستاج»: «رغم كافة الصعوبات التي نواجهها هذه الأيام، تظل العلاقات عبر الأطلسي ذات أهمية بالغة».

تجدر الإشارة إلى أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران أثار الأسبوع الماضي جدلا حول مدى متانة التحالف بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت «ميركل» إلى أهمية ارتباط ألمانيا بحلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وقالت: «دولة بمفردها ليس بمقدورها بالتأكيد ضمان الأمن». وذكرت أن الاتفاق النووي مع إيران «بعيدا عن المثالية»، مؤكدة -في المقابل- أن إيران تفي بالتزاماتها في الاتفاق.

وأبدت «ميركل» اتفاقها المبدئي مع «ترامب» حول ضرورة التصرف إزاء البرنامج الصاروخي لطهران وحيال نهج إيران في النزاعات في الشرق الأوسط، موضحة -في المقابل- أن هذا ينبغي أن يكون انطلاقا من الاتفاق النووي القائم، وقالت: «نعتقد أنه يمكن إجراء محادثات على نحو أفضل في حال الإبقاء على هذا الاتفاق».