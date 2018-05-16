خطة لمواجهة الزحام والتكدس المروري خلال رمضان

أعدت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة لمواجهة حالات الزحام ومنع حالات التكدس وتسيير ذهاب وعودة المواطنين من وإلى القاهرة الكبرى خلال شهر رمضان.

وقال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور: إن اللواء علاء الدجوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العام للمرور، عقدا اجتماعا مع وكلاء ومساعدى المدير للمناطق المختلفة والضباط، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية عن طريق استيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى، والمتجهة إلى مختلف المحافظات، وكذلك مرتادى الطرق السريعة، التابعة للإدارة خلال شهر رمضان.

وأشار المصدر إلى أن الخطة المرورية ترتكز على عدة محاور من أهمها: «نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمات الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى طوارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث عبر الحملات الردارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة».