«السيسي» يطالب بزيادة مقدم شهادة أمان إلى 2500 جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مقابل شهادة «أمان» غير مرضي، مطالبًا بزيادته إلى 2500 جنيه.

وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب، مساء الأربعاء: «أرقام شهادة أمان مش كفاية، ونريد أرقامًا لها دلالة، ودا لازم تصل حتى 2500 جنيه».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.

كان البنك المركزي قد أصدر شهادة أمان بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير مستقبل آمن لعمال ال - الشهادة لا تحتاج إلى إجراءات أو مستندات إدارية، وتبلغ قيمتها من 500 جنيه حتى 2500 جنيها، ويبلغ قسطها الشهري من 4 جنيهات حتى 20 جنيها كحد أقصى، وتكون مدة الاستفادة منها 5 سنوات أو 10 سنوات، وتصرف في حالة الوفاة.