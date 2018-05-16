محافظ الوادي الجديد يعلن إجراءات تأسيس الشركات المساهمة للشباب

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الإجراءات القانونية لإشهار وتأسيس شركات مساهمة لأغراض التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وذلك لخلق فرص عمل كريمة للشباب والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع في مشروعات الظهير الزراعي بالقرى المختلفة.



وقال علي نجاح، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من اعتماد الإجراءات القانونية لإشهار وتأسيس الشركات المساهمة، من خلال عدة إجراءات، أهمها فحص الطلبات المقدمة للظهير الزراعي لكل وحدة محلية، وإجراء القرعة لاختيار 40 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالظهير الزراعي، وتحرير كشف بالأسماء الأربعون معتمد ومختوم، وتشكيل مجلس إدارة ممن تم اختيارهم من بينهم رئيس ووكيل وأمين صندوق وسكرتير وثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة.



وأضاف أن التأسيس للشركة المساهمة يتم بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة أو أسيوط؛ وتوكيل محامي للقيام بتأسيس وتعديل وتمثيل شركات واختيار اسم الشركة؛ كما أن الحد الأدنى لرأس مال الشركة هو مائتان وخمسون ألف جنيه يتم دفع منها 10 % فقط كضمان بنكي للتأسيس علماً بأن مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعتبر قيمة مساهمة توزع بالتساوي بين المؤسسين ثم عدد الأسهم.