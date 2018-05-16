ميسي: نجاح مسيرة الأرجنتين في المونديال يعني الوصول إلى الدور قبل النهائي

أكد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن نجاح مسيرة فريقه في بطولة كأس العالم 2018 تعني بالنسبة له التواجد بين "الأربعة الكبار" في الدور قبل النهائي، ولكنه اعترف أن المونديال الروسي قد يكون فرصته الأخيرة في التألق بعد أن خسر ثلاث نهائيات متتالية.

وقال ميسي في مقابلة اذاعتها قناة "تي واي سي سبورتس" التليفزيونية الرياضية أمس الثلاثاء: "تقديم مونديال جيد يعني التواجد بين الأربعة الكبار، الأرجنتين تستحق أن تتواجد هناك بفضل التاريخ".

وأضاف مهاجم برشلونة/30 عاما/: "نحن أول من نرغب في أن نصبح أبطالا، الوصول إلى ثلاث نهائيات بدون الفوز بأي منها يشكل ضغطا علينا، نرغب في كسر هذا الحاجز".

وخسرت الأرجنتين نهائي مونديال البرازيل 2014 ومباراتي النهائي لبطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، ليعلن ميسي بعدها الاعتزال دوليا، قبل أن يتراجع عن هذا القرار في وقت لاحق.

واستطرد ميسي قائلا: "لقد فكرت في هذا الأمر واكتشفت أن هذا القرار قد يكون بمثابة رسالة خاطئة لكل من يكافحون من أجل أحلامهم".

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة في المونديال بجانب منتخبات ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.