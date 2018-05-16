إعدام حوالي 125 طن أغذية تالفة وغلق 119 منشأة بدون ترخيص بالإسكندرية

شددت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تكثيف الجهود لمراقبة الأغذية، خاصة الياميش والوجبات المطهية التي تقدم بالمطاعم للجمهور، وكذا العاملين المشتغلين بها والاشتراطات الصحية للأماكن؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وقالت «الفناجيلي»، في بيان صحفي اليوم، إنه تم المرور على 1119 منشأة، وسحب 769 عينة، وإعدام حوالي 125 طن أغذية مطهية وخضروات ومخللات وأغذية تالفة، و35 لتر عصائر ومشروبات محظورة، والتحفظ على 40 جوال بندق وزن الجوال 25 كجم، وعمل 583 محضرا لعدم وجود اشتراطات صحية وعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة لغلق 119 منشأة بدون ترخيص، و2 طن و350 كجم أغذية منتهية الصلاحية. ومن ناحية أخرى كان عدد الشهادات المستخرجة 1683، وشهادات التصدير 416.

وأكدت مديرية الشئون الصحية أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية والأسواق وسلاسل السوبر ماركت؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مشددةً على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.