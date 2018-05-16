طرح مشروعين لإزالة الرمال من جانبي 1800 كيلومتر بالوادي الجديد

أكد المهندس نصر محمد مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، أنه تم طرح مشروعين لإزالة الرمال وتلال الرمال من جانبي 1800 كيلومتر بالطرق المختلفة بالمحافظة.

وأضاف «محمد»، في بيان صحفي اليوم، أن المشروع الأول يتضمن إزالة 400 ألف كم مكعب رمال من على جانبي طرق (الداخلة-الفرافرة)، و(الداخلة-شرق العوينات)، و(الداخلة-الخارجة)، و(الخارجة-أسيوط)، على أن تزاح الرمال لمسافة 40 مترًا طوليًا من على جانب كل طريق لضمان عدم عودة الرمال مرة أخرى وقطع الطريق وإعاقة حركة سير السيارات المختلفة.

وتابع نصر محمد، أنه سيبدأ تنفيذه بشكل فعلي يوم 1 يوليو المقبل، لإزالة الرمال والغرود من على طرق (الخارجة-باريس)، و(باريس-درب الأربعين)، ويتضمن أيضا إزالة رمال بحجم 400 ألف متر مكعب خاصة في منطقة الكيلو 65 بطريق (باريس-الأربعين)، حيث تنتشر الكثبان الرملية بجوار نهر الطريق؛ ما يتسبب في قطعه بشكل مستمر ويعوق حركة سير السيارات.